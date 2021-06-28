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الإثنين، 28-06-2021 10:04 ص

إيطاليا: إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

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الوكيل الإخباري- ألغت السلطات الإيطالية، ابتداءً من اليوم الاثنين، إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، وأكدت أن جميع المناطق تتجه إلى أن تصبح "مناطق بيضاء".

وفي بعض المناطق الجنوبية من إقليم كامبانيا، أرجأت السلطات الإيطالية إلغاء ارتداء الأقنعة الإلزامي في الشارع بسبب بؤر العدوى بفيروس كورونا هناك.

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وفي السياق نفسه حذر رئيس المعهد العالي للصحة، سيلفيو بروزافيرو، من أنه في حالة زيادة عدد الإصابات، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، سيتعين إعادة فرض إلزامية ارتداء الأقنعة (الكمامات).


وأبقت السلطات الصحية على بعض الإجراءات الوقائية الأخرى مثل الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، وارتداء الأقنعة الواقية في وسائل النقل والمحلات التجارية والأماكن المغلقة، وفي حالة وجود حشد كبير من الناس حتى في الهواء الطلق.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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