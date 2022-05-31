إيطاليا : إلغاء قيود السفر المتعلقة بكورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت إيطاليا أمس الاثنين، إلغاء شرط إظهار دليل على التطعيم ضدّ فيروس كورونا أو الشفاء منه أو إجراء فحص قبل دخول البلاد.

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وأوردت وزارة الصحة الإيطالية أن شرط إظهار ما يسمى ب"التصريح الأخضر" لدخول إيطاليا "لن يتم تمديده" عند انتهائه اليوم،31 من أيار.



وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفشّى فيها فيروس كورونا على نطاق واسع في مطلع عام 2020 وقد فرضت قيودا من بين الأكثر صرامة من بينها مطالبة كلّ العمال باستصدار التصريح الأخضر، وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.



ومع تراجع الإصابات وتلقيح غالبية السكان، رُفعت معظم الإجراءات باستثناء إلزامية وضع الكمامات في وسائل النقل العام والمدارس.



وسجّلت إيطاليا أمس الاثنين 7537 إصابة جديدة و62 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية بالفيروس إلى 166,631، وفق أرقام وزارة الصحة.

بترا

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