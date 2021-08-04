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الأربعاء، 04-08-2021 08:48 م

إيطاليا.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت إيطاليا عن تسجيل 21 وفاة و6596 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة ما يعد ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات، تزامنا مع استعداد السلطات لفرض إلزامية شهادة الخلو من كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أمس الثلاثاء عن تسجيل 27 وفاة و4845 إصابة بالفيروس، حيث ارتفع معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات من 2.3% المسجل أمس إلى 3.1% اليوم.


وتتأهب السلطات الإيطالية لفرض إلزامية الشهادة الصحية لدخول المسارح والمعارض ودور السينما والصالات الرياضية المغلقة والملاعب والمطاعم اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.


ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد 128136، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 97220.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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