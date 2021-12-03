إيطاليا: ارتفاع معدل إصابات كورونا الأسبوعية

الوكيل الإخباري - أفادت بيانات جديدة للمعهد الإيطالي العالي للصحة باستمرار معدل الإصابات الأسبوعي بوباء كوفيد-19 في الارتفاع.

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ووفق ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الجمعة، فقد ارتفع المعدل في الفترة من 26 تشرين الثاني - 2 كانون الأول الحالي إلى 155 إصابة لكل 100 ألف نسمة، بينما كان في الأسبوع المنصرم (19-25 تشرين الثاني) 125 إصابة لكل 100 ألف نسمة.



ووفق وزارة الصحة الإيطالية، فإن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافين والحالات الإيجابية المؤكدة الراهنة والضحايا، منذ بداية الأزمة الصحية في الاشهر الأولى من العام المنصرم، فاق الـ 5 ملايين، حصد الوباء أرواح 134 ألفا منهم.

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