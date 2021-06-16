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الأربعاء، 16-06-2021 03:48 م

إيطاليا: البدء في إنتاج دفعة تجريبية من لقاح 'سبوتنيك V'

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الوكيل الإخباري- بدأ إنتاج أول دفعة تجريبية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في الشركة السويسرية-الإيطالية "Adienne Pharma & Biotech" بشمال إيطاليا.

وقال المكتب الصحفي للشركة، اليوم الأربعاء "لقد بدأنا في إنتاج دفعة تجريبية ستخضع لمراقبة داخلية للتأكد من معايير السلامة والمواصفات"، مشيرا إلى أن العمل يجري بالتوازي والتنسيق الوثيق مع مطور الدواء.

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وأوضح أن الشركة تعتزم بعد إجراء تقييم داخلي، إنتاج دفعة أخرى وتقديم المستندات إلى السلطات الصحية المختصة من أجل الحصول على تصريح إنتاج للبيع.

وفي نهاية شهر مارس الماضي، توصل صندوق الاستثمار المباشر الروسي إلى اتفاق لتنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في الشركة السويسرية-الإيطالية "Adienne Pharma & Biotech".

وصرح رئيس الشركة، أنطونيو دي نارو، في وقت سابق، بأن جرعات اللقاح المنتجة في هذا المشروع ستدخل السوق في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2021، بعد اجتياز جميع إجراءات التصديق والتسجيل اللازمة.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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