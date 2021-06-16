إيطاليا: البدء في إنتاج دفعة تجريبية من لقاح 'سبوتنيك V'

الوكيل الإخباري- بدأ إنتاج أول دفعة تجريبية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في الشركة السويسرية-الإيطالية "Adienne Pharma & Biotech" بشمال إيطاليا.



وقال المكتب الصحفي للشركة، اليوم الأربعاء "لقد بدأنا في إنتاج دفعة تجريبية ستخضع لمراقبة داخلية للتأكد من معايير السلامة والمواصفات"، مشيرا إلى أن العمل يجري بالتوازي والتنسيق الوثيق مع مطور الدواء.

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وأوضح أن الشركة تعتزم بعد إجراء تقييم داخلي، إنتاج دفعة أخرى وتقديم المستندات إلى السلطات الصحية المختصة من أجل الحصول على تصريح إنتاج للبيع.



