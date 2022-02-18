إيطاليا: المعهد العالي للصحة يؤكد تراجع وباء كورونا

الوكيل الإخباري - أكدت بيانات نشرها المعهد الوطني العالي للصحة في إيطاليا، اليوم الجمعة، استمرار تراجع المعايير الوبائية لكوفيد-19 في البلاد.

اضافة اعلان



ويبلغ معدل الإصابة هذا الأسبوع 672 لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بـ 962 لكل 100 ألف نسمة الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء .



وحسب وزارة الصحة الإيطالية، يبلغ العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالجائحة، حتى مساء أمس الخميس، بمن فيهم أصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة والمتعافين والضحايا منذ بداية الأزمة الصحية، 12 مليون 323 ألفا و398، ساهم الوباء في وفاة 152 ألفا و282 منهم.

بترا