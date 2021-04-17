إيطاليا: انخفاض بطيء للمنحنى الوبائي المتعلق بكورونا



الوكيل الاخباري -

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قال رئيس المعهد العالي للصحة في إيطاليا سيليفيو بروزإفيرو، ان هناك انخفاضاً بطيئاً للمعطيات الخاصة بحالة طوارئ فيروس كورونا في البلاد"، مشيرا الى أن "قيمة مؤشر الإصابات (Rt) قد توقفت عند 0.85 بالمئة.ونقلت وكالة اكي الإيطالية للأنباء عن بروزافيرّو قوله في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتحليل بيانات المراقبة الإقليمية لغرفة التحكم الخاصة بحالة الطوارئ الجمعة، أن "هذا الأسبوع تم تأكيد اتجاه النمو الذي شهدته أوروبا الأسبوع الماضي، وهذا يترجم إلى منحنيات أكثر سُمكاً".