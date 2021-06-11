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الجمعة، 11-06-2021 09:19 م

إيطاليا .. تراجع لأعداد الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيلها 1901 إصابة و69 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1901 حالة، مقابل 2199 الأربعاء و2079 الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى 4241760 حالة، بينها 165239 نشطة.


وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 69 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 77 الأربعاء و88 الخميس، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 126924 شخصا.


كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3949597 شخصا بعد رصد 5893 حالة شفاء جديدة.


وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسابعة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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