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الثلاثاء، 06-04-2021 09:43 م

7767 إصابة جديدة

إيطاليا.. تراجع ملموس لإصابات كورونا الجديدة

ايط
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة الإيطالية، الثلاثاء، 7767 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في تراجع كبير لهذا المؤشر، مع رصد 421 وفاة مقابل 296 أمس.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7767، ليصل العدد العام إلى مستوى 3686707 حالات، بينها 555705 نشطة.
وتشير هذه الأرقام إلى تراجع ملموس لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال الأيام الماضية، حيث بلغ في 2 أبريل 21932 حالة، وفي 3 أبريل 21261، وفي 4 أبريل 18025، وفي 5 أبريل 10680.


وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 421 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 111747 شخصا.


ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الوفيات يوم 2 أبريل 481 حالة، وفي 3 أبريل 376، وفي 4 أبريل 326، وفي 5 أبريل 296.


كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3019255 شخصا بعد رصد 21733 حالة شفاء جديدة.


وتعتبر إيطاليا سابع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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