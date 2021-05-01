إيطاليا ترصد 12965 إصابة و226 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، 12965 إصابة و226 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12965، مقابل 14329 في بيانات الخميس و13446 الجمعة، ليصل العدد العام إلى مستوى 4035617 حالة، بينها 430542 نشطة.



وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 226 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 288 حالة في إحصائية الخميس و263 الجمعة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 121033 شخصا.



لكن تجدر الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في إيطاليا انخفاضا خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين لأسباب بيروقراطية وتراجع في عدد الفحوص.



كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3484042 شخصا بعد رصد 18466 حالة شفاء جديدة.



وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

روسيا اليوم