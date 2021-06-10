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الخميس، 10-06-2021 09:45 م

إيطاليا ترصد 2079 إصابة و88 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيلها 2079 إصابة و88 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2079 حالة، مقابل 2199 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4239868 حالة، بينها 169309 نشطة.


وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 88 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 77 الأربعاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 126855 شخصا.
كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3943704 أشخاص بعد رصد 7616 حالة شفاء جديدة.


وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسابعة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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