إيطاليا تسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيلها 5057 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

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وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 5057، مقابل 4259 في بيانات يوم أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.302 مليون حالة، بينها 54866 نشطة.



وأضافت، أنها رصدت 15 وفاة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 21 في إحصائية الأربعاء، ليصل مجموع عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 127920 وفاة.



كما ذكرت وزارة الصحة الإيطالية، أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.119 مليون شخص، بعد تسجيل 1483 حالة شفاء جديدة.



وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: روسيا اليوم