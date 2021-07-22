الخميس 22-07-2021
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي لجنة الشؤون الخارجية في النواب الأمريكي

وفاة واصابات بحادث سير مروع في اربد

الملك يعرب عن تفاؤله بإطلاق مسار جديد يعيد الأمل والثقة لشعوب المنطقة

الجيش الكندي يتدخل للمساعدة بمكافحة حرائق الغابات بمقاطعتي بريتيش

السعودية تتيح حجوزات العمرة

أعراض جديدة للقاح جونسون آند جونسون

كورونا: روسيا ترصد وصول متحور غاما

مراكز تطعيم كورونا لمن هم فوق 18 عاما بدون موعد الجمعة - اسماء

الملك يلتقي لجنة مخصصات وزارة الخارجية في النواب الامريكي

الملك يلتقي قيادات مجلس النواب الأمريكي

الخميس، 22-07-2021 07:37 م

إيطاليا تسجل ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا

كورونا


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيلها 5057 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

اضافة اعلان


وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع 5057، مقابل 4259 في بيانات يوم أمس الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.302 مليون حالة، بينها 54866 نشطة.


وأضافت، أنها رصدت 15 وفاة ناجمة عن الفيروس خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 21 في إحصائية الأربعاء، ليصل مجموع عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 127920 وفاة.


كما ذكرت وزارة الصحة الإيطالية، أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4.119 مليون شخص، بعد تسجيل 1483 حالة شفاء جديدة.


وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامارات

3 حالات وفاة و1547 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سعودية

السعودية تسجل 1162 حالة إصابة جديدة بكورونا

2

أعراض جديدة للقاح جونسون آند جونسون

1

كورونا: روسيا ترصد وصول متحور غاما

كورونا العراق

الصحة العراقية تسجل 81 حالة وفاة جديدة بكورونا

تونس

فرنسا تقرر منح تونس 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا

أخبار متعلقة
5fa8f92d4236047dcc62f8ce

روسيا: أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

مغرب

9 وفيات جديدة بكورونا في المغرب

bdcbc08d-4ea0-4cbe-af6d-55fe34d8e753

روسيا: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

000_1U91JA

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 4 مليون

60d4446f4236046a426550ab

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 20 ألف إصابة

medium_2021-06-27-081a21cb08

كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالم