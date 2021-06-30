إيطاليا تسجل 24 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، تسجيلها 776 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 776، مقابل 389 الاثنين و679 الثلاثاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4259909 حالات، بينها 50441 نشطة.



وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 24 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 28 الاثنين و42 الثلاثاء، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127566 شخصا.



كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 4081902 شخصين، بعد رصد 3135 حالة شفاء جديدة.



وتعتبر إيطاليا تاسع دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والثامنة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر : روسيا اليوم