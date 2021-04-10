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السبت، 10-04-2021 07:48 م

17567 إصابة

إيطاليا تسجل 344 وفاة جديدة بكورونا

ايطاليا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 344 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم السبت مقابل 718 يوم الجمعة.

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وأفادت الوزارة بأن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض إلى 17567 بعد أن كان 18938 في اليوم السابق.


وسجلت إيطاليا 113923 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى معدل في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم، حيث سجلت إيطاليا 3.75 مليون إصابة حتى الآن.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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