الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 10:00 م

أكثر من 17 ألف إصابة

إيطاليا تسجل 500 وفاة جديدة بكورونا

نت
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الإيطالية خلال اليوم الأخير أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس عن رصد 17221 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 13708 إصابات في اليوم السابق.


وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس خلال اليوم الأخير بواقع 487 حالة وفاة، مقابل 627 وفاة أمس، فيما تماثل 20229 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و717602، بما فيها 112861 حالة وفاة و544330 حالة نشطة وثلاثة ملايين و60411 حالة شفاء.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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