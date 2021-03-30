إيطاليا تسجل 529 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا إنها سجلت 529 وفاة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 16017.

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وسجلت إيطاليا 108879 حالة وفاة مرتبطة بمرض بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي.



وإيطاليا هي الأعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 3.56 مليون.

المصدر : روسيا اليوم

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