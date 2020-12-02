إيطاليا تعلن تقديم لقاح ضد كورونا لمواطنيها بالمجان

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، اليوم الأربعاء، أن اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد سيكون مجانيًا في البلاد.

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وقال سبيرانتسا خلال تقديم خطة للتطعيم في مجلس شيوخ البرلمان الوطني: "سيكون شراء اللقاح مركزيًا. سيتم توزيعه مجانًا على جميع الإيطاليين. اللقاح هو منفعة عامة يحق لجميع الناس، نساءً ورجالاً، بغض النظر عن دخلهم ومكان إقامتهم أو عملهم".



وأشار إلى أن السلطات الإيطالية لن تجعل التطعيم إلزاميًا، وقد حددت هدف تحقيق "مناعة القطيع" في أسرع وقت ممكن.



وأكد سبيرانتسا أن إيطاليا ستتلقى 202 مليون و573 ألف جرعة، الأمر الذي سيمكن من إجراء حملة فعالة لتطعيم جميع سكان البلاد.

المصدر : سبوتنك







