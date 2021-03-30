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الثلاثاء، 30-03-2021 06:05 م

إيطاليا تفرض حجرا صحيا على القادمين من الاتحاد الأوروبي

ايطاليا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - فرضت إيطاليا الحجر الصحي لمدة خمسة أيام على الأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وذلك في محاولة لمنع الرحلات خلال عطلات عيد الفصح والحد من تفشي فيروس كورونا.

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وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، إنه وقع المرسوم بالقرار الجديد اليوم الثلاثاء.


وينص القرار على "ضرورة إجراء اختبار للكشف عن الفيروس قبل الوصول إلى إيطاليا، والخضوع لخمسة أيام من الحجر الصحي مرة واحدة في إيطاليا، واختبار آخر للكشف عن الفيروس للخروج من الحجر الصحي، وذلك بالنسبة لأي شخص يدخل إيطاليا قادما من أي من دول الاتحاد الأوروبي".


لطالما فرضت إيطاليا الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود استثناءات كثيرة، بما في ذلك المقيمون العائدون من رحلات العمل القصيرة وأولئك الذين يسافرون على متن رحلات مع إجراء اختبارات عند المغادرة والوصول.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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