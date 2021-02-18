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الخميس، 18-02-2021 02:30 م

لعدم حصوله على الترخيص

إيطاليا تمنع دخول لقاح سبوتنيك V الروسي إلى سان مارينو

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن السلطات في إيطاليا أوقفت شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي مخصصة إلى دولة سان مارينو.

المعهد الإيطالي للأمراض المعدية يعطي تقييما إيجابيا للقاح "سبوتنيك V"
وذكرت صحيفة La Serenissima الصادرة في سان مارينو اليوم الخميس أن شحنة اللقاح الروسي أوقفت عند الجمرك الإيطالي في مدينة ميلانو، بدعوى عدم حصول "سبوتنيك V" حتى الآن على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية، ولذلك لا يجوز إدخاله في أراضي الاتحاد الأوروبي.

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وسبق أن نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصادر مطلعة في سان مارينو تأكيدها أن هذه الدولة الصغيرة المحاطة من جميع الأطراف بالأراضي الإيطالية تنوي استخدام لقاح "سبوتنيك V" في تطعيم مواطنيها ضد كورونا.


وأوضحت المصادر أن سان مارينو التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي لا تستطيع التعويل على استيراد اللقاحات ضد كورونا ضمن برنامج الاتحاد الخاص بالتطعيم.
وتوصلت السلطات الصحية في سان مارينو وإيطاليا في يناير الماضي إلى اتفاق يقضي بتصدير روما إلى الدولة الصغيرة المجاورة شحنة اللقاحات الكافية لتطعيم 25 ألفا من أصل نحو 33 ألفا من مواطنيها.


لكن هذا الاتفاق لم يطبق بعد ولم تنطلق عملية التطعيم ضد كورونا في سان مارينو حتى الآن، ما دفع سلطاتها إلى دراسة إمكانية اقتناء "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي تم تطويره على مستوى العالم) والتواصل مع الجهات الروسية المختصة، ومنها صندوق الاستثمارات المباشرة، لتأمين هذا النوع من اللقاح.


وأكدت La Serenissima الثلاثاء الماضي أن شحنة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي قد تصل البلاد قريبا ضمن عملية دبلوماسية تم تطبيقها بفضل العلاقات القائمة بين البلدين.


ويعد "سبوتنيك V" اليوم بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.
وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.


وتزايد الاهتمام الدولي باللقاح الروسي الذي تم اعتماده حتى الآن في 28 دولة بعد نشر مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة مطلع فبراير الجاري نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد فعاليته العالية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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