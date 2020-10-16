إيطاليا .. توجه لفرض حظر التجول ليلا لكبح تفشي كورونا

الوكيل الإخباري - تعتزم إيطاليا اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة تسارع تفشي وباء كورونا.

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ومن بين تلك التدابير ، إمكانية فرض حظر التجول ليلا بحلول نهاية الأسبوع الجاري، وفرض التعليم عن بعد للمدارس الثانوية على الأقل.



يأتي هذا التوجه، حسب مصدر من اللجنة الفنية-العلمية التي تحتكم إليها الحكومة في قراراتها بشأن وباء كورونا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى حوالي 9 آلاف حالة جديدة يوميا وبعد تزايد الأصوات المطالبة بتشديد القيود.



كما أن اللجنة الفنية-العلمية نفت ممارستها ضغوطا على الحكومة لتشديد التدابير الوقائية مثلما تردد مؤخرا، إلا أنها أعلنت استعدادها للقاء الحكومة إذا طلبت هذه الأخيرة الاجتماع معها بشكل عاجل.

ومن جهته قال ماتيرو باسيتي، مدير عيادة الأمراض المعدية في مستشفى سان مارتينو في جنوة إن "فرضية حظر التجول بعد الساعة 10 مساءً يمكن أن تكون حلاً بديلاً للإغلاق، ولكن في بعض المناطق فقط وليس على أساس وطني". وأوضح أن المناطق المعنية بفكرته هي "ميلانو ومنطقة جنوة وروما وإقليم لاتسيو ككل".

المصدر : روسيا اليوم

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