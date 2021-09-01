إيطاليا توسع العمل بتصريح المرور الصحي

الوكيل الإخباري - وسعت إيطاليا العمل بتصريح المرور الصحي (الأخضر) الدال على الخلو من كورونا اليوم، ليصبح الحصول عليه إلزاميا للمسافرين بالقطارات السريعة والطائرات والعبارات والحافلات بين الأقاليم.



والتصريح الأخضر وثيقة رقمية أو شهادة ورقية تثبت ما إذا كان الشخص قد تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا أو ما إذا كانت نتيجة فحصه سلبية أو إذا كان قد أصيب بالمرض من قبل وشفي منه.



واستحدث رئيس الوزراء في البلاد ماريو دراجي التصريح في وقت سابق من هذا الصيف في محاولة لتشجيع الأشخاص على تلقي اللقاحات، وكان التصريح مطلوبا في بادئ الأمر لدخول العديد من المحافل الثقافية وأماكن الترفيه لكن نطاقه اتسع تدريجيا.



وأثارت الخطة احتجاجات ويقول بعض الإيطاليين إنها تمثل تعديا على الحريات وتوعدوا بتعطيل مسارات القطارات في إطار احتجاجات مقررة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.



ومع تطعيم نحو 70.1 بالمئة من الإيطاليين الذي تزيد أعمارهم عن 12 عاما باللقاحات يبدو أن الغالبية العظمى من السكان تؤيد التطعيم واستخدام التصريح الأخضر.



وقالت أليسيا كولومبي إحدى سكان روما في محطة القطارات الرئيسية "إنهم على حق في المطالبة بالتصريح الأخضر. إذا كنت لا تريد التطعيم فلتبق في منزلك لا تسافر".

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المصدر : روسيا اليوم