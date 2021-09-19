الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

مراكز التطعيم الأحد - روابط

الاحتلال يكشف تفاصيل عملية اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

ارتفاع طفيف على الحرارة الأحد

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الاحتلال يعتقل الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات

القدس.. إصابة فلسطيني في اعتداء مستوطنين إسرائيليين

زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب الكويت

وفاة أول وزير نفط كويتي

جلسة جديدة للأسرى المعاد اعتقالهم

مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء لبنان السابق

الأحد، 19-09-2021 07:30 ص

إيطاليا: زيادة بـ40% في عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

covid-vaccinazione-medici


الوكيل الإخباري- سجلت إيطاليا زيادة بـ40 % في عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا بعد قرار حكومي في البلاد يفرض الحصول على تصريح صحي لجميع عمال القطاعين العام والخاص بدءا من 15 أكتوبر.

اضافة اعلان


وأبلغت الأقاليم المختلفة في جميع أنحاء البلاد عن زيادة تصل إلى 40 بالمائة هذا الأسبوع في التسجيل للحصول على اللقاح.


والخميس الماضي أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تطالب جميع العاملين بحيازة "الجواز الأخضر" (التصريح الصحي) لكي يتمكنوا من العمل الشهر المقبل.


وصرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا بأن هذا الشرط يهدف إلى تعزيز حملة اللقاح مع تعزيز الأمان الصحي في أماكن العمل.


وقامت إيطاليا، التي كانت بؤرة تفش للمرض في أوروبا، بتطعيم 75 بالمائة من سكانها ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.


وسجلت البلاد أكثر من 130 ألف حالة وفاة مؤكدة بالفيروس، وهي ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في أوروبا بعد بريطانيا وروسيا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
614683c84c59b7102922600e

2087 وفاة و154513 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

image (3)

خفافيش لاوس ترشد باحثين إلى منشأ كورونا

image

بدلاً من الفنادق.. الصين تنشىء محطة دولية للحجر الصحي

6145f9264c59b7675a6e9c24 (1)

تراجع الإصابات اليومية بكورونا في السعودية إلى 68 حالة

614609f442360454d53b7a83

ما العقار الطبي الجديد الذي تسعى مصر لتوفيره في مواجهة كورونا؟

614602f542360455ac44ced6

للأسبوع الـ10 على التوالي.. احتجاجات ضد التصاريح الصحية في فرنسا

أخبار متعلقة
777428fa-0c81-45c1-867d-0ad62aecaaf4

14 وفاة و2645 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

6136b3b842360448be2fcaae

اليابان تسجل وفاة جديدة بين متلقي جرعات ملوثة من لقاح كورونا

6131127b4c59b7042b65e771

إيطاليا تسجل 6761 إصابة و62 وفاة جديدة بكورونا

من

إيطاليا توسع العمل بتصريح المرور الصحي

قطر ٢

قطر.. تسجيل 205 حالة جديدة بفيروس كورونا

كو

إيطاليا تسجل 4257 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا