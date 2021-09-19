إيطاليا: زيادة بـ40% في عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- سجلت إيطاليا زيادة بـ40 % في عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا بعد قرار حكومي في البلاد يفرض الحصول على تصريح صحي لجميع عمال القطاعين العام والخاص بدءا من 15 أكتوبر.

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وأبلغت الأقاليم المختلفة في جميع أنحاء البلاد عن زيادة تصل إلى 40 بالمائة هذا الأسبوع في التسجيل للحصول على اللقاح.



والخميس الماضي أصبحت إيطاليا أول دولة أوروبية تطالب جميع العاملين بحيازة "الجواز الأخضر" (التصريح الصحي) لكي يتمكنوا من العمل الشهر المقبل.



وصرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا بأن هذا الشرط يهدف إلى تعزيز حملة اللقاح مع تعزيز الأمان الصحي في أماكن العمل.



وقامت إيطاليا، التي كانت بؤرة تفش للمرض في أوروبا، بتطعيم 75 بالمائة من سكانها ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.



وسجلت البلاد أكثر من 130 ألف حالة وفاة مؤكدة بالفيروس، وهي ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في أوروبا بعد بريطانيا وروسيا.

المصدر : روسيا اليوم

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