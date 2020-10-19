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الإثنين، 19-10-2020 07:45 ص

العمل بنظام حظر التجول الليلي

إيطاليا .. قيود جديدة نتيجة لارتفاع إصابات كورونا

ايط
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.


الوكيل الإخباري - فوّض رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، لرؤساء البلديات للإعلان عن نظام حظر التجول الليلي لاحتواء فيروس كورونا على خلفية تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بالمرض.

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وقال كونتي في مؤتمر صحفي عقده الأحد،  إن حكومته عازمة على تجنب تكرار إجراءات العزل العام التي فرضت في بداية الأزمة خلال مارس.


وذكر كونتي، أن "رؤساء البلديات يمكنهم اتخاذ قرار حول فرض قيود بعد الساعة 21:00 انطلاقا من الأوضاع الوبائية"، مبينا أنه أصبح بإمكانهم إغلاق الساحات العامة اعتبارا من هذا الوقت.


وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي: "الوضع خطير. الحكومة تقوم بما عليها، لكن على الجميع أن يقوم بما عليه كذلك"، مبينا أن الحكومة ستنظر في إغلاق الصالات الرياضية وأحواض السباحة بعد القيام بفحوص إضافية هذا الأسبوع للبروتوكولات الأمنية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، في وقت سابق من الأحد، تسجيلها 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل ارتفاعا قياسيا لمؤشر الحالات اليومية.


كما أفادت الوزارة برصدها 69 وفاة مقابل 47 في بيانات السبت إلا أن عدد المتوفين جراء الجائحة في البلاد بعيد جدا عن مستوياته في فترة الذروة شهر أبريل الماضي حينما تجاوز أحيانا نقطة 900 حالة.


وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتضرر بشدة من جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وسجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات في القارة بعد بريطانيا وبلغ عدد ضحايا الجائحة فيها 36543 منذ فبراير.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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