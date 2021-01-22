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الجمعة، 22-01-2021 09:14 م

إيطاليا:هبوط مؤشر إصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - قال المعهد الإيطالي العالي للصحة في مسودة تقريره الأسبوعي اليوم الجمعة، ان مؤشر (آر تي) لانتشار إصابات كورونا في ظل الإجراءات الوقائية ، شهد تناقصا بعد 5 أسابيع من الارتفاع .
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وحذر التقرير من أن هناك تسع مقاطعات في البلاد معرضة لخطر كبير لحالة انتشار للوباء قد يتعذر السيطرة عليها .

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن وقوع 13633 إصابة بوباء كوفيد 19 وتسجيل 472 وفاة في أنحاء البلاد في الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء .

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 84674 منذ بداية حالة الطوارئ في إيطاليا المرتبطة بوباء كورونا .

 




 

 


 

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