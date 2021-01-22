إيطاليا:هبوط مؤشر إصابات كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال المعهد الإيطالي العالي للصحة في مسودة تقريره الأسبوعي اليوم الجمعة، ان مؤشر (آر تي) لانتشار إصابات كورونا في ظل الإجراءات الوقائية ، شهد تناقصا بعد 5 أسابيع من الارتفاع .وحذر التقرير من أن هناك تسع مقاطعات في البلاد معرضة لخطر كبير لحالة انتشار للوباء قد يتعذر السيطرة عليها .وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن وقوع 13633 إصابة بوباء كوفيد 19 وتسجيل 472 وفاة في أنحاء البلاد في الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء .وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 84674 منذ بداية حالة الطوارئ في إيطاليا المرتبطة بوباء كورونا .