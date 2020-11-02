إيطاليا: 208 وفيات و30 الف اصابة بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت ايطاليا اليوم الاثنين، عن تسجيل 208 وفيات و29907 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، عن وزارة الصحة، أن إجمالي الاصابات بلغ 709335 مصاباً والوفيات 38826 وفاة.



وقال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا في تصريح صحفي "إن الوضع في إيطاليا مازال صعباً للغاية إذ يبقى المنحنى الوبائي بالغ الارتفاع ".



وأضاف أن البيانات الجديدة تظهر منحنى "مرعباً" وأن الحكومة لديها 48 ساعة لتشديد القيود ومحاولة عكس منحنى العدوى بالفيروس.



