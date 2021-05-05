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الأربعاء، 05-05-2021 09:42 م

10585 إصابة

إيطاليا .. 267 وفاة جديدة بكورونا

ايطالب
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، 10585 إصابة و267 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10585، ليصل العدد العام إلى مستوى 4070400 حالة، بينها 407129 نشطة.


ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 1 مايو 12965 حالة، وفي 2 مايو 9148، وفي 3 مايو 5948، وفي 4 مايو 9116.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 267 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 122005 أشخاص.


وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة بالمرض يوم 1 مايو إلى 226 حالة، وفي 2 مايو 144، وفي 3 مايو256، وفي 4 مايو 305.


كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3541266 شخصا بعد رصد 17072 حالة شفاء جديدة.
وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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