إيطاليا .. 431 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأربعاء تسجيل 431 وفاة و23059 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت الوزارة إنه تم إجراء حوالي 369084 اختبارا لكوفيد-19 في اليوم الماضي مقارنة بـ369375 في اليوم السابق.

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كما ارتفع عدد المصابين الذين أدخلوا إلى المستشفيات إلى 26517، بالمقارنة مع 26098 في اليوم السابق.



وسجلت إيطاليا 103432 وفاة بالفيروس منذ فبراير 2020، في ثانية أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم، فيما معدل الإصابات وصل إلى 3.28 مليون حالة.

المصدر : روسيا اليوم

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