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السبت، 24-07-2021 07:18 م

إيطاليا .. 5 وفيات وأكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة الإيطالية 5 وفيات مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 17 في اليوم السابق بينما لم يتغير عدد الإصابات الجديدة تقريبا بعد رصد 5140 حالة مقارنة مع 5143 يوم الجمعة.

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وارتفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا إلى 127942 منذ ظهور الفيروس أول مرة في فبراير 2020، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.


كما تجاوز العدد الكلي للإصابات بالفيروس في البلاد الـ4.3 مليون حالة حتى الآن.
وبلغ عدد الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات 1340 مريضا يوم السبت، ارتفاعا من 1304 في اليوم السابق، فيما تم تسجيل 21 حالة دخول جديدة إلى وحدات العناية المركزة ارتفاعا من 10 يوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي لمرضى العناية المركزة إلى 172 مريضا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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