الجمعة 08-01-2021
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الجمعة، 08-01-2021 09:40 م

إيطاليا : 620 وفاة و 17533 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة، عن تسجيل 620 وفاة جديدة، و17533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
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ويرتفع بذلك إجمالي ضحايا كوفيد-19 في إيطاليا إلى 77911 وفاة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

ووفق بيانات الوزارة التي نقلتها وكالة اكي الإيطالية للأنباء، فقد تماثل 17575 شخصاً للشفاء خلال يومي أمس واليوم، ما يرفع إجمالي الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية انتشاره إلى مليون و 589590 شخصا، والحصيلة التراكمية لحالات كوفيد-19 منذ انفجار الأزمة الصحية في شهر شباط من العام الماضي، بما فيها الوفيات وحالات التعافي والإصابات النشطة، تقدر بمليونين و 237890 حالة.

 




 

 


 

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