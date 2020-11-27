الجمعة 27-11-2020
الوكيل الاخباري

الخدمات الطبية تكشف موعد استقبال أول مصاب كورونا بالمستشفى الميداني

إغلاق إدارة سوق تجاري بعمان لمخالفة أوامر الدفاع

منخفض جوي جديد يؤثر على الاردن

الامن العام : وفاة مواطن بعد مشادة كلامية

رئيس هيئة الأركان يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

وفاتان من مرتبات الجيش إثر تدهور آلية عسكرية

الصحة تكشف أعداد الوفيات والإصابات بكورونا الجمعة

إجراءات حكومية جديدة لتحسين الأوضاع المادية للأردنيين

وفاة في مشاجرة بإحدى محافظات المملكة

الأوقاف توضح ما حصل في أحد المساجد بعمان

الجمعة، 27-11-2020 07:01 م

وأكثر من 28 ألف إصابة

إيطاليا .. 827 وفاة جديدة بكورونا

ايطاليا
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الصحة الإيطالية، يوم الجمعة، بأنها سجلت 827 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، كما رصدت 28352 إصابة بالفيروس.

اضافة اعلان
 

وسجلت إيطاليا إجمالا 53677 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.


وبحسب الوزارة، فإن هذه الأرقام، تشكل ارتفاعا في الحصيلة اليومية للوفيات بالمقارنة مع يوم الخميس، حيث تم تسجيل 822 حالة وفاة.


وفي حين أن عدد الوفيات اليومية في إيطاليا كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا خلال الأيام الأخيرة، فقد تباطأ ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات وإشغال العناية المركزة، مما يشير إلى انحسار الموجة الأخيرة من الإصابات.


وظلت منطقة لومبارديا الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية الإيطالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا في البلاد.

 

المصدر: روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

ليبيا: تسجيل 13 وفاة و 866 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-12

الصحة البريطانية 521 وفاة و16022 إصابة جديدة بكورونا

كوز

كورونا عالميا .. الإصابات تتجاوز حاجز الـ 61 مليونا

من

الإمارات .. 3 وفيات جديدة بكورونا

فليط

فلسطين .. 9 وفيات جديدة بكورونا

كوز

روسيا تحدد موعد حملة اللقاح ضد كورونا

أخبار متعلقة
تشيك

التشيك .. 196 وفاة جديدة بكورونا

د

إيران ..422 وفاة جديدة بكورونا

كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

64 وفاة و2526 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

1123

إيطاليا: 208 وفيات و30 الف اصابة بفيروس كورونا

ايطاليا

كورونا يضرب بقوة إيطاليا و300 وفاة جديدة بالفيروس

كن

كندا تتخطى حاجز 225 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء