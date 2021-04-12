الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

رئيس الوزراء بشر الخصاونة يصدر البلاغ رقم 30

ازدحامات مرورية خانقة في عمّان

وزير التربية : أسلوب مختلف لشكل الدوام المدرسي العام المقبل

تطعيم 400 مواطن في مركز مدينة الحسن الصناعية

توزيع مساعدات مالية وعينية على أسر اردنية في رمضان

توجيهات من وزير الاوقاف لسداد ديون 80 غارمة

توجيهات وخطة رقابية بشأن شهر رمضان المبارك

العمل : اتفاقيات مع القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين

بيان صادر عن مجلس النواب حول لقاء رئيس الوزراء اليوم

تحرير 40 مخالفة لمنشآت و142 لأفراد خلال أسبوع

الإثنين، 12-04-2021 01:57 م

ابتكار شريحة تحت الجلد تكشف 'وضع كورونا'

شريحة-تحت-الجلد


الوكيل الاخباري - ابتكر علماء في البنتاغون ضمن وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة "داربا"، شريحة متناهية الصغر، يمكن تركيبها تحت الجلد، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان

حيث أوضح المسؤول عن تطوير الشريحة، مات هيبورن، أن الغرض منها كشف المصابين بكوفيد-19، وليس تتبع تحركات الأشخاص الذين غرست فيهم.


وأوضح هيبورن، أن آلية عمل الشريحة تقوم على رصد أي تفاعلات في الدم، للتنبؤ بحصول العدوى، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وبيّن قائلا: "يمكننا الحصول على تقييم للعدوى والإصابة في غضون فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، وهو ما يعتبر زمنا حاسما في عمليات التشخيص والعلاج لاحقا".

 

- غسيل الفيروسات
ومن الاختراعات الأخرى المميزة لفريق هيبورن، فلتر يركب على جهاز غسيل الكلى، لإزالة الفيروسات من دم المصاب.


واختبر الفلتر على شخص كان في وحدة العناية المركزة، من جرّاء معاناته من "صدمة إنتانية"، وفشل في بعض الأعضاء.


ونجح الاختراع مع الشخص الذي تعافى في غضون أيام، علما أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، سمحت باستخدام الفلتر في حالات الطوارئ، والمرضى الذين يوصف وضعهم بالحرج.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
26f41840-2116-4300-82c6-a274a3c34e6b_16x9_1200x676

العراق يسجل 51 الف إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع

منت

26 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

6040a17f423604460947d225

الصحة السعودية : من تزيد اعمارهم عن 75 عاماً سيأخذون لقاح كورونا فوراً

3e00cdc5-76e5-49a3-b71f-204bd09d4eee

اليابان.. نجاح أول عملية زرع أنسجة رئة في العالم من متبرعين أحياء لمريضة كورونا

man-hands-using-hand-sanitizer-gel-at-pharmacy-royalty-free-image-1595621541

وهم كبير.. إجراء اتبعناه لكبح كورونا ثم تبين أنه غير مفيد

52939247_101

كورونا في روسيا.. انخفاض الإصابات وأدنى عدد للوفيات منذ أشهر

أخبار متعلقة
ر

البرازيل..3693 وفاة جديدة بكورونا

59bbd62e-b0c8-4cee-983c-b5d50b4cce2a_16x9_1200x676

هاجس كورونا والأسطح مجدداً.. مفاجأة عن انتقال الفيروس!

2020_12_23_23_7_39_3

توضيح من الصحة العالمية حول الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا

كون

الصحة العراقية تؤكد صعوبة السيطرة على وباء كورونا

سويد2

السويد تدرس استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي

ضد كورونا

كوريا الجنوبية.. إصدار شهادات تطعيم رقمية ضد كورونا