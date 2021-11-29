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الإثنين، 29-11-2021 08:38 ص

اجتماع دولي طارئ اليوم حول المتحور الجديد أوميكرون

ببببببب


الوكيل الإخباري - قالت بريطانيا إنها ستعقد اجتماعا طارئا لوزراء الصحة بدول مجموعة السبع اليوم الاثنين، لبحث التطورات المتصلة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

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وجاءت دعوة لندن لعقد الاجتماع إثر مواصلة المتحور الجديد انتشاره في مختلف أرجاء العالم، حيث تم رصد 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمارك وأستراليا على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.


وأثار اكتشاف متحور أوميكرون، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بأنه "مقلق"، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.


ومن المحتمل أن يكون متحور أوميكرون شديد العدوى، لكن الخبراء لا يعرفون بعد ما إذا كان يسبب إصابة أشد أو أقل شدة بمرض كوفيد-19.

 

بي بي سي


 




 

 


 

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