اجراءات مشددة في قطاع غزة لمواجهة ارتفاع الاصابات بكورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، عن تشديد الاجراءات من أجل الحدّ من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالقطاع.وقال البزم في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنّه تقرّر إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع محافظات قطاع غزة ابتداء من يوم غدٍ الجمعة.كما أعلن البزم عن منع حركة المركبات بكافة أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت، وتعليق دوام المدارس والجامعات يوم السبت والتشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت، إضافة إلى تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساءً، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين.