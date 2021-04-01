الخميس 01-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اتفاق روسي صيني على انتاج 100 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V

جرش: ندوة حوارية حول قانون اللامركزية

قطر تتحول إلى التعليم عن بعد بسبب تزايد الإصابات بكورونا

القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالمسجد الحرام

عمة الزميل نادر ابو حية في ذمة الله

توقيف والد عريس أقام حفل زفاف شارك فيه 100 شخص

شرط جديد للحصول على تصريح الحظر الشامل

توضيح من وزير التنمية حول تحويل المساعدات المالية للمواطنين

اجراءات مشددة في قطاع غزة لمواجهة ارتفاع الاصابات بكورونا

بيان صادر عن مركز الازمات حول الحظر الشامل

الخميس، 01-04-2021 08:38 م

اجراءات مشددة في قطاع غزة لمواجهة ارتفاع الاصابات بكورونا

1


 الوكيل الاخباري - أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، عن تشديد الاجراءات من أجل الحدّ من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالقطاع.
اضافة اعلان

وقال البزم في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنّه تقرّر إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في جميع محافظات قطاع غزة ابتداء من يوم غدٍ الجمعة.

كما أعلن البزم عن منع حركة المركبات بكافة أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت، وتعليق دوام المدارس والجامعات يوم السبت والتشديد على قرار منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، أو داخل البيوت، إضافة إلى تشديد إجراءات الإغلاق الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساءً، واتخاذ إجراءات مُشددة بحق المخالفين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202131201950784111114

اتفاق روسي صيني على انتاج 100 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V

3202131203934413597657

قطر تتحول إلى التعليم عن بعد بسبب تزايد الإصابات بكورونا

كورونا-2-1-1200x675

تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا بالإصابات

ايطاليا

إيطاليا تسجل مئات الوفيات وأكثر من 23 ألف إصابة جديدة بكورونا

32021291530814477947

مدير مستشفى الاميرة بسمة: لا نقص في العلاجات

كورونا

الصحة البريطانية: إرتفاع إصابات ووفيات كورونا

أخبار متعلقة
52210596_401

الأسوأ خلفنا.. الصحة العالمية: نهاية كورونا بهذا الموعد

أهمية-المجاهر

'شيء مذهل تحت المجهر'.. هل يضعف كورونا مع التحور أم يزداد خطورة وعدوى؟

4919025a0275652468e669ec0d6a3db3

كندا: 84 بالمئة من اصابات كورونا ناتجة عن تعرض داخل المجتمع

1-1404127

دراسات جديدة تحذر من تطورات خطيرة لفيروس كورونا المستجد

كورونا

لبنان: تصاعد ارقام الاصابات والوفيات بكورونا

كورونا-9-1583496549

روسيا تسجل ارتفاعا بإصابات كورونا