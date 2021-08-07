السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

بدء العمل بأمر الدفاع 32 بالمؤسسات التعليمية خلال أيام

المكسيك في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

وزارة الري السودانية تحذر المواطنين في الخرطوم بشأن فيضان النيل

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

شارع ترابي خطير في جرش

136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

تأجيل امتحان الشامل لطالبين بسبب كورونا

السبت، 07-08-2021 12:22 م

احتجاجات على الإجراءات الصحية في فرنسا

610e36ac42360468c8338579


الوكيل الإخباري- أفادت إذاعة "France Info" بأن أكثر من 150 مدينة فرنسية تشهد اليوم السبت مظاهرات في إطار اليوم الوطني للاحتجاج على الإجراءات الصحية الجديدة التي فرضتها السلطات بسبب جائحة كورونا.

اضافة اعلان

 

وأثار مشروع القانون القاضي بالتلقيح الإلزامي لعمال المستشفيات، وتوسيع نطاق استخدام الشهادات الصحية، الذي صدق عليه برلمان البلاد في 5 أغسطس الجاري، استياء في المجتمع الفرنسي.

 

ووفقا للقانون الجديد لن تكون من الممكن زيارة المطاعم والمراكز التجارية الكبيرة والحفلات الموسيقية والمسارح، دون إبراز الشهادات الصحية.

وستصبح مظاهرات اليوم احتجاجا جماهيريا رابعا على تشديد الإجراءات الصحية في فرنسا في الصيف الجاري. وشارك في المظاهرات التي جرت في البلاد في 31 يوليو الماضي 204 آلاف شخص. وترى هيئة المخابرات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أن عدد المشاركين في مظاهرات اليوم قد يتراوح بين 150 و200 ألف شخص.

وأشار خبراء وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن نحو 10% من المشاركين في هذه المظاهرات ينتمون إلى مجموعة "السترات الصفراء"، فيما أن معظم المشاركين فيها هم من المواطنين العاديين، ورجال الأعمال الذين يشكل نظام الشهادات الصحية المشدد حواجز عديدة أمام أعمالهم التجارية وحياتهم اليومية.

ويبدأ سريان مفعول الإجراءات الصحية الجديدة الاثنين القادم. وأكدت السلطات أنه في المرحلة الأولية سيتم تطبيق العقوبات على انتهاك هذه الإجراءات بالحد الأدنى.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
610e3ca4423604400f468683

المكسيك في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

تا

136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

610e5062423604017d16d26b

روسيا.. 22320 إصابة و793 حالة وفاة بكورونا

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

دراسة : المصابين سابقا بكورونا 'غير الملقحين' أكثر عرضة للإصابة مجددا

thumbs_b_c_e54fecaeaeaea5281c1a27e46650e7fb

غالبية الكنديين يؤيدون التطعيمات الإلزامية بلقاحات كورونا

610e15434c59b7582d0bc191

كورونا ينتشر في أستراليا مع معدلات تطعيم منخفضة

أخبار متعلقة
60fabf1e4c59b769a816de14

خبير فرنسي يكشف موعد عودة الحياة لطبيعتها بعد كورونا

تونس

فرنسا تقرر منح تونس 500 ألف جرعة إضافية من لقاحات كورونا

55961015_403

فرنسا تشهد الموجة الرابعة لفيروس كورونا والمتحورة دلتا هي السائدة

11

إصابات كورونا تعاود ارتفاعها في فرنسا

كورونا متحور

كردستان العراق يعلن تسجيل أول إصابة بسلالة دلتا

60e922ec4236045b673b911d

كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من الإصابات اليومية بكورونا