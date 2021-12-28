احذر .. علامات على جلدك تنذر بإصابتك بمتحور أوميكرون

الوكيل الاخباري - تفشى متحور أوميكرون بشكل كبير في أنحاء العالم، ووصل عدد المصابين به على سبيل المثال في المملكة المتحدة إلى 102 ألفا و729 حالة مؤكدة حتى 24 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

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وتبدو أعراض أوميكرون الذي يعتقد أنه ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا مختلفة عن الأعراض المتعارف عليها للنسخة الأصلية من فيروس كورونا، بما في ذلك علامة يمكن أن تظهر على الجلد.



وأبلغ معظم الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمتحور أوميكرون عن الأعراض على تطبيق ZOE COVID Study، والذي يستخدم لمراقبة أعراض فيروس كورونا وتتبع انتشاره، بحسب express.



تم إنشاء التطبيق من قبل أطباء وعلماء من جامعات مختلفة، بما في ذلك جامعة هارفارد وكلية تشان للصحة العامة وكلية كينجز كوليدج لندن، بالتعاون مع شركة علوم صحية تسمى ZOE.



وجد الباحثون أن الطفح الجلدي هو أحد الأعراض السائدة لمتحور أوميكرون والتي ربما لم يسمع عنها الكثيرون.



أفاد تطبيق ZOE COVID Study أنه بناء على تكرار ظهور الطفح الجلدي يجب اعتباره "علامة رئيسية رابعة" لعدوى أوميكرون.



وتظهر هذه الحالة عبر عدة أشكال وتتضمن تورم الأصابع، ونتوءات حمراء وأرجوانية على أصابع اليدين والقدمين، والتي يمكن أن تسبب شعورا بالألم.



عادة ما تكون هذه النتوءات غير مسببة للحكة وهي أكثر شيوعا لدى الأشخاص الأصغر سنا المصابين بفيروس كورونا.



ولوحظ أن هناك نوعين من الطفح الجلدي كأعراض للمتحور، الأول "خلايا النحل" والذي يظهر فجأة على شكل نتوءات بارزة على جلدك يمكن أن تظهر وتختفي بسرعة كبيرة.



وعلى عكس أصابع اليدين والقدمين، يمكن أن يسبب هذا النوع حكة شديدة في راحة اليد أو أخمص القدمين.



اما النوع الآخر من الطفح الجلدي الذي أبلغ عنه كأحد أعراض متحور أوميكرون فهو الحرارة الشائكة، أو الطفح الجلدي من نوع جدري الماء والذي يظهر كمناطق من النتوءات الحمراء الصغيرة المسببة للحكة والتي توجد في أي مكان من الجسم.



ومع ذلك، يمكن أن يظهر هذا النوع بشكل شائع على المرفقين والركبتين وظهر اليدين والقدمين.



ويمكن أن تستمر هذه العلامة الجلدية المحددة لأيام أو أسابيع، وفقا لتقارير تطبيق ZOE COVID.



ويحذر الخبراء من أن هذه الأعراض الجلدية تحدث غالبا عندما لا توجد أعراض أخرى مرتبطة بـ Covid.



وأبلغ 21% من مستخدمي التطبيق عن أن الطفح الجلدي هو العرض الوحيد لمرض مستمر.



فيما عانى 17% من الطفح الجلدي ليكون ضمن "الأعراض الأولى" التي يمكن أن تساعد في اكتشاف الفيروس في وقت مبكر.



تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بأوميكرون والتي تختلف عن الأعراض الأصلية: حكة الحلق، سيلان الأنف، العطس، آلام عضلية خفيفة، التعب الشديد، التعرق الليلي.

المصدر : سبوتنك

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