الخميس 25-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الجرائم الإلكترونية للأردنيين : احذروا

مواقع عالمية : منخفض جوي قادم إلى المملكة

تعديل مواعيد الزيارة لمراكز الإصلاح والتأهيل

وزير الداخلية يشدد على الالتزام بأوامر الدفاع

مكافحة الأوبئة : ندرس الإجراءات باستمرار

موعد بدء الحظر الشامل في المملكة

أبو هلالة لـ الوكيل : نمر بمرحلة متقدمة من الانتشار المجتمعي لكورونا

الأغذية العالمي بالمملكة يعتذر بسبب البسكويت المحشي

الأوقاف تُحدد موعد رفع الحظر لآداء صلاة الجمعة

أسعار الذهب الخميس 25/2/2021

الخميس، 25-02-2021 12:34 م

اختبار جديد يحدد سلالة فيروس كورونا

54270918_101


الوكيل الاخباري - في ظل التطورات السريعة لـ "كوفيد-19" يحاول العلماء مواكبة هذه التطورات، حيث يجرى تطوير اختبار سريع لفيروس كورونا يمكنه الكشف بسرعة عن المتغير الذي يحمله المريض للمساعدة في مكافحة الطفرات.
اضافة اعلان

الطريقة الجديدة التي تتضمن تحديثًا طفيفًا لاختبارات PCR الحالية، تخضع لتجارب سريرية من قبل خبراء في شركة التكنولوجيا الحيوية Novozymes في الدنمارك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

يمكن للبروتوكول المعدل فك شفرة ما إذا كان الشخص يعاني من السلالة التي نشأت لأول مرة أم لا، فقد يمكنه أيضًا اكتشاف الطفرات في جنوب إفريقيا والبرازيل، كما قال المطورون.

قالت "ستيفاني أوروم" عالمة الأبحاث في Novozymes:" لقد كتبنا بروتوكولًا جديدًا لفحص PCR الحالي الذي يتطلب مكونًا إضافيًا واحدًا ونختبر هذا الآن في إعداد سريري على مادة المريض".

وأضافت: "نحن نعمل بأسرع ما يمكن. إنه تحد، لكنه جيد. يتعلق الأمر بمساعدة الناس ووقف المتغيرات الجديدة من الانتشار".

كما قالت: "إن الشركة اتصل بها أستاذ بارز في علم الفيروسات وعلم المناعة في جامعة أكسفورد بشأن ابتكار التكنولوجيا الجديدة، ومن بين الأشخاص الآخرين الذين استفسروا عن إمكانية التعديل رئيس الطب الجينومي في Rigshospitalet، أحد أكبر المستشفيات في الدنمارك".



المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1206948913.jpg.0

صحيفة: انتشار نوع جديد من فيروس كورونا المكتشف في نيويورك

122020269488458550722

الأردن في المرتبة 40 عالميًا بانتشار كورونا

1-1

وفيات كورونا عالميا تتجاوز المليونين و500 ألف

كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا أشد فتكا في كاليفورنيا

كورونا-وفيات

فرنسا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ نوفمبر

فيروس-كورونا-1

كندا تتلقى 2 مليون جرعة من لقاح موديرنا بحلول نهاية أذار المقبل

أخبار متعلقة
1140-hospice-care-coronavirus.imgcache.rev.web.700.403

5 أمراض تزيد خطر الإصابة بكوفيد-19 أكثر من مرة

ET-corona_7

إصابات كورونا العالمية تقترب من 103 ملايين حالة

c63df067-5485-4fa7-af88-6b557980af06

خبر سار.. عقار للسرطان يبشر بنتائج واعدة ضد كورونا

كمن

إيران تعلن عن موعد وصول اللقاح الروسي ضد كورونا

لقاح

ملايين من لقاحات كورونا ستصل إلى دول شرق المتوسط قريبا

thumbs_b_c_6ce39619c6b885e8506dd78af90351e6

تراجع إصابات كورونا اليومية في روسيا تحت مستوى 18 ألف إصابة