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الثلاثاء، 13-09-2022 04:11 م

اختتام اختبار لقاح كوفياك الروسي ضد فيروس كورونا على المسنين

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الوكيل الإخباري - اختتمت التجارب السريرية على المسنين للقاح "كوفياك" الروسي ضد فيروس كورونا.

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اختتمت الاختبارات السريرية بين المسنين الذين قد تجاوز عمرهم 60 عاما للقاح "كوفياك" الذي وضعه مركز "تشوماكوف" الروسي ضد فيروس كورونا.

 

صرح بذلك مدير المركز لشؤون التنمية، قسطنطين تشيرنوف، وقال:" إن منظمة الصحة العالمية بصدد منح لقاح "كوفياك" الروسي شهادة التطعيم دوليا، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية كانت دوما تفتقر إلى معلومات بشأن  المسنين ومدى تحملهم لمختلف اللقاحات. وإنها ستتلقى الآن مزيدا من المعلومات في هذا المجال.


وقد أحيلت كل الوثائق الخاصة بالاختبارات إلى وزارة الصحة الروسية التي كانت قد منحت في أكتوبر عام 2021 مركز "تشوماكوف" ترخيصا باختبار اللقاح على البشر. وأفادت وسائل الإعلام آنذاك بأن بعض المتطوعين من موسكو ونوفوسيبيرسك وبيرم سيتلقون 3 جرعات من اللقاح.

 

روسيا اليوم 

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