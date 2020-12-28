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الإثنين، 28-12-2020 07:42 م

اذا كنت من هؤلاء .. لا تتناول لقاح كورونا !

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 الوكيل الاخباري - يتأثر العديد من الأشخاص من اللقاحات او الادوية، ومع ظهور لقاح كورونا "كوفيد19 يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة من مكونات اللقاح عدم تناول اللقاح . 
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فيجب ألا تحصل على اللقاح إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي خطير للأدوية أو اللقاحات أو الطعام، ويجب إخبار طاقم العمل بذلك قبل تلقيك التطعيم. وإذا كان لديك رد فعل تجاه اللقاح، فعادة ما يحدث ذلك في غضون دقائق. 

وقبل أخذ اللقاح، يجب أن تخبر الطبيب عن تاريخك المرضي بالتفصيل، وما إذا كنت تعاني من مرض مزمن مثل السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الربو، ومدى التحكم به، والخطة العلاجية التي تتلقاها في الوقت الحالي. وكذلك عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو أي أعراض أخرى، لتحديد إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة. وأيضاً عند حدوث أي رد فعل تحسسي من أي من اللقاحات التي تلقيتها سابقاً .

 




 

 


 

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