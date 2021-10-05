ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في اليمن إلى 1748

الوكيل الإخباري - واصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في اليمن ارتفاعها اليوم الثلاثاء لتبلغ إجمالا 1748 وفاة مع استمرار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد للشهر الثاني.



وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في خمس محافظات وخمس وفيات، اثنتان منها في محافظة حضرموت شرقي البلاد وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، وواحدة في كل من عدن والضالع والمهرة مقارنة مع 43 إصابة وثلاث وفيات أمس الإثنين.

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وذكرت اللجنة أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد ارتفع إلى 9234، تعافى منها 5806 ولا تزال هناك 1680 حالة نشطة.



ويعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي تفرضها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.



ولا تكشف حركة أنصار الله الحوثية، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال وغرب البلاد، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في اليمن في أبريل عام 2020.

المصدر : روسيا اليوم

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