الثلاثاء 05-10-2021
الوكيل الاخباري

إغلاق 764 منشأة بعد مخالفة أمر الدفاع رقم 32

عطاء بـ20 ألف جهاز حاسوب ستستلمها وزارة التربية قريبا

بلاغات جديدة عن مشاكل في انستغرام

بلاغات جديدة عن عطل في فيسبوك بعدة دول

وزير التربية يوضح حول إصابات كورونا في المدارس

إصابة شخصين في حادث تدهور وإنقلاب مركبة بالكرك

تنمية الكرك تباشر بتنفيذ برنامج التوعية الوالدية

عطاءات بقيمة 819 ألف دينار لتعبيد وإنارة طرق في مأدبا

الأمم المتحدة: الانتخابات العراقية المقبلة ستكون نزيهة

عائلة الناشط الاردني عمَار البوريني تتحدث بالدموع عن خبر وفاته وزوجته - فيديو

الثلاثاء، 05-10-2021 07:18 م

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في اليمن إلى 1748

615c664a42360411eb5e626a


الوكيل الإخباري - واصلت أعداد الوفيات بفيروس كورونا في اليمن ارتفاعها اليوم الثلاثاء لتبلغ إجمالا 1748 وفاة مع استمرار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد للشهر الثاني.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إنه تم تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في خمس محافظات وخمس وفيات، اثنتان منها في محافظة حضرموت شرقي البلاد وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، وواحدة في كل من عدن والضالع والمهرة مقارنة مع 43 إصابة وثلاث وفيات أمس الإثنين.

اضافة اعلان


وذكرت اللجنة أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في جنوب وشرق البلاد ارتفع إلى 9234، تعافى منها 5806 ولا تزال هناك 1680 حالة نشطة.


ويعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي تفرضها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.


ولا تكشف حركة أنصار الله الحوثية، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال وغرب البلاد، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في اليمن في أبريل عام 2020.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
615c70ff4c59b712ca0c8bad

بريطانيا تسجل 33869 إصابة و166 وفاة جديدة بكورونا

w

أسترازينيكا تسعى لموافقة لعلاج كورونا

615c35e54c59b7110d0e2d0c

مصر تعلن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا

661151d9-d115-4b1e-b5b9-16bb23302be8 (1)

14 وفاة و1278 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

615b94394c59b764a70e9f41

مصر تسجل ارتفاعا بعدد الإصابات اليومية بكورونا

615bccd8423604765d1b8d85

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

أخبار متعلقة
w

قطر تخفّف 32 إجراء من قيود كورونا

613b439e4c59b70c794cdd34

الدنمارك ترفع كافة قيود كورونا

h_56597906

بريطانيا تخصص 5.4 مليار جنيه إضافية للقطاع الصحي المنهك بسبب كورونا

د

فايزر تختبر علاجا قائما على حبوب منع الحمل لمحاربة كورونا

6134e73742360465ed578ae4

روسيا تعرض على مجموعة العشرين الاعتراف المتبادل باللقاحات

thumbs_b_c_ad4ed00ff8b3e683e974ddbcf465dde0

الآلاف يتظاهرون في عاصمة هولندا احتجاجا على قيود كورونا