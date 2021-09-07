الثلاثاء 07-09-2021
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ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

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الثلاثاء، 07-09-2021 08:42 ص

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

كورونا 6


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و899 حالة حتى صباح الثلاثاء.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و477 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة أمس الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 802 الف و349 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 779 ألفا و973 حالة شفاء.

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