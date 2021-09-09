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الخميس، 09-09-2021 09:48 ص

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

كورونا 2


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و48 حالة حتى صباح الخميس.اضافة اعلان


ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و501 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة أمس الاربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 804 آلاف و326 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 781 ألفا و777 حالة شفاء.

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