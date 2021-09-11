ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و43 حالة حتى صباح السبت.



ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و531 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 13 حالة وفاة أمس الجمعة.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 806 آلاف و12 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 783 ألفا و438 حالة شفاء.

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