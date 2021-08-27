الجمعة 27-08-2021
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الجمعة، 27-08-2021 12:12 م

ارتفاع إصابات كورونا في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا في القطاع وصل إلى اكثر من الف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقالت الوزارة في التقرير اليومي لفيروس كورونا، أنه جرى تسجيل 3 وفيات و1021 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1132 وفاة ، و 126212 اصابة منذ بدء الجائحة.


--(بترا)

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