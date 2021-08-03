الثلاثاء 03-08-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع كبير في نسبة الفحوصات الايجابية بالاردن

توضيح حول موجة كورونا الثالثة في الاردن

إعطاء أكثر من 48 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا في الأردن خلال 24 ساعة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

وزير البيئة يوعز بإجراءات للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة

إلزام أهالي حي الشيخ جراح بتقديم قائمة بأسماء سكان كل عقار مهدد بالإخلاء

إغلاق مصنع حلويات في الرمثا

الخصاونة يؤكد مكانة العراق في وجدان الملك والأردنيين

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان

ولي العهد في ضيافة عشيرة العتوم - صورة

الثلاثاء، 03-08-2021 04:27 م

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان

6107b2ee4c59b70ded157bcb


الوكيل الإخباري- دعا رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني النائب عاصم عراجي إلى التشدد في إجراءات مواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع الإصابات في لبنان دون اللجوء إلى إقفال البلد.

اضافة اعلان


وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الاصابات بدأت بالارتفاع إلى 1500 منذ أمس، وما يثير القلق بصورة أكبر هو أن النسبة الإيجابية ارتفعت 5 بالمئة بعدما كانت 1 بالمئة، كما ارتفع عدد المرضى في العناية الحثيثة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب تفشي متحور "دلتا". واضاف أن كل دول العالم بدأت تتخذ إجراءات مشددة نظرا لارتفاع نسبة الإصابات فيها؛ مثل الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وروسيا ومخافة ازدياد الإصابات بسبب تغير المناخ في فصل الخريف.


وبين أن تشديد الإجراءات مطلوبة دون اللجوء إلى إقفال البلد في ظل انهيار الوضع الصحي، ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، والكلفة الاستشفائية المرتفعة، وتناقص عدد الممرضين والممرضات.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
منظمة ال

كوفيد طويل المدى .. الصحة العالمية تحدد الأعراض الثلاثة الأبرز

85915Image1-775x445_d

ملقح وغير ملقح.. صور أشعة تكشف أثر كورونا على الرئتين!.. شاهد

20597688071622410583

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 198 مليونًا

793f92d8-a62c-47ee-8b0c-f5aba539dd17

181 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

610903894236044a1519b68d

روسيا تسجل 22010 إصابة و788 وفاة جديدة بفيروس كورونا

longcovid_large

طبيب روسي يحذر من متلازمة ما بعد كورونا

أخبار متعلقة
20210621_1624266840-610-large

روسيا تسجل 23378 إصابة جديدة و737 وفاة بكورونا

60e3a6244236044fb10c1d4f

الصحة العالمية: معدلات الإصابة بكورونا استقرت خلال الأسبوعين الماضيين عالميا

w

الكويت تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

ww

إيطاليا: 31 وفاة و480 إصابة بكورونا

620212991756714334250

لقاح فايزر يمنع فيروس كورونا لسنوات قادمة

000_9497P9

مصر: نظام تلقيح جديد للمواطنين ضد كورونا