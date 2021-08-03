ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في لبنان

الوكيل الإخباري- دعا رئيس لجنة الصحة في البرلمان اللبناني النائب عاصم عراجي إلى التشدد في إجراءات مواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع الإصابات في لبنان دون اللجوء إلى إقفال البلد.

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وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الاصابات بدأت بالارتفاع إلى 1500 منذ أمس، وما يثير القلق بصورة أكبر هو أن النسبة الإيجابية ارتفعت 5 بالمئة بعدما كانت 1 بالمئة، كما ارتفع عدد المرضى في العناية الحثيثة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب تفشي متحور "دلتا". واضاف أن كل دول العالم بدأت تتخذ إجراءات مشددة نظرا لارتفاع نسبة الإصابات فيها؛ مثل الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وروسيا ومخافة ازدياد الإصابات بسبب تغير المناخ في فصل الخريف.



وبين أن تشديد الإجراءات مطلوبة دون اللجوء إلى إقفال البلد في ظل انهيار الوضع الصحي، ونقص الدواء والمستلزمات الطبية، والكلفة الاستشفائية المرتفعة، وتناقص عدد الممرضين والممرضات.

المصدر: بترا