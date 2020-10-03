ارتفاع الإصابات والوفيات اليومية بكورونا في شرق المتوسط

الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع مؤشرات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الـ5 الماضية.

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وقال مكتب المنظمة في منطقة شرق المتوسط، الذي يتابع تطورات الجائحة في 19 دولة عربية إضافة إلى أفغانستان وإيران وباكستان: "اعتبارا من 27 سبتمبر، زادت حالات الإصابة بكوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط بنسبة 5%، وزادت الوفيات في الإقليم بنسبة 4%".



ووصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في منطقة شرق المتوسط، حسب معطيات مكتب المنظمة، إلى 2443770 حالة بينها 62723 وفاة و2104486 شفاء.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي جائحة يوم 11 مارس، وأصاب الفيروس حتى الآن نحو 34 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 1 مليون منهم.

المصدر : روسيا اليوم

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