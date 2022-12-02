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الجمعة، 02-12-2022 01:14 م

ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات بكورونا في بريطانيا

كورونا


الوكيل الاخباري - سجلت انجلترا 281 .20 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنتهي بـ 26 تشرين الثاني الماضي.

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وحسب البيانات التحديثية الأسبوعية التي أعلنتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية اليوم الجمعة، للفترة ما بين 20-26 تشرين الثاني الماضي، فقد ارتفعت الإصابات بالفيروس بنسبة 6 .3 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.


وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات خلال 28 يوما من الاختبار الإيجابي للفيروس، والمسجلة خلال الأسبوع المنتهي بنفس الفترة وصلت إلى 350 وفاة، بنسبة تراجع قدرها 7 .29 بالمئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

 

بترا


 




 

 


 

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