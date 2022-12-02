ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات بكورونا في بريطانيا

الوكيل الاخباري - سجلت انجلترا 281 .20 إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع المنتهي بـ 26 تشرين الثاني الماضي.

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وحسب البيانات التحديثية الأسبوعية التي أعلنتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية اليوم الجمعة، للفترة ما بين 20-26 تشرين الثاني الماضي، فقد ارتفعت الإصابات بالفيروس بنسبة 6 .3 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.



وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات خلال 28 يوما من الاختبار الإيجابي للفيروس، والمسجلة خلال الأسبوع المنتهي بنفس الفترة وصلت إلى 350 وفاة، بنسبة تراجع قدرها 7 .29 بالمئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

بترا