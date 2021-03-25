ارتفاع حاد في عدد مرضى كورونا باليمن

الوكيل الإخباري - قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية إنها تشهد "تدفقا كبيرا" لمرضى كورونا، مشيرة إلى تجاوز الموجة الثانية قدرة المرافق الطبية في البلاد.
وقال رافائيل فيشت رئيس بعثة المنظمة في اليمن: "نحث جميع المنظمات الإنسانية الطبية الموجودة في اليمن على توسيع نطاق الاستجابة الطارئة لكوفيد -19 سريعا".
وأضاف: "جميع جوانب التدخل لمكافحة كوفيد-19 غائبة وتحتاج إلى دعم دولي أكبر، بدءا من رسائل الصحة العامة، وصولا إلى اللقاحات والعلاج بالأكسجين... هناك حاجة إلى الدعم في جميع المجالات".
المصدر: روسيا اليوم
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