ارتفاع خطير بإصابات كورونا في البرازيل

الوكيل الإخباري - حذرت مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم الأميركتين كاريسا إتيان، الثلاثاء، من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

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وقالت المنظمة، إن عدد الحالات ارتفع في ولايتي بوليفار وأمازوناس بفنزويلا، وفي المناطق الحدودية في بيرو وبوليفيا.



وأضافت أن "معدلات فيروس كوفيد-19 لا تشهد تراجعا، كما أن الجائحة لم تبدأ في الانحسار بعد".



وبحسب منظمة الصحة العالمية في إقليم الأميركتين فإن تشيلي وباراجواي وأوروجواي تشهد ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس.



