الخميس 15-04-2021
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الخميس، 15-04-2021 01:22 م

ارتفاع عدد إصابات كورونا في الهند لتسبق البرازيل

الهند


الوكيل الإخباري - سجلت الهند 200 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن تخلت عن حذرها من تنظيم مهرجانات دينية جماعية وتجمعات سياسية والسماح للمشاهدين بحضور مباريات كريكيت.

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كذلك سجلت الهند التي بلغ مجموع الإصابات فيها أكثر من 14,1 مليون، 1038 وفاة خلال 24 ساعة، ليصبح مجموع الوفيات فيها 175 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.


وهذا الأسبوع، تجاوزت الهند البرازيل لتصبح البلد الثاني من حيث عدد الإصابات بكوفيد-19، وقد ألقى الخبراء باللوم على التهاون إزاء الفيروس والإحباط من زيادة عدد الإصابات.


وتحاول الحكومة المركزية تجنب فرض إغلاق ثان بعد الانكماش الاقتصادي الذي سببه الإغلاق الأول، والذي أدى إلى بؤس على نطاق واسع في البلاد.


لكن العديد من الولايات تشدد التدابير التقييدية، خصوصا ولاية ماهاراشترا وعاصمتها بومباي التي فرضت هذا الأسبوع قيودا أكثر صرامة على سكانها البالغ عددهم 125 مليون نسمة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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