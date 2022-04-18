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الإثنين، 18-04-2022 01:11 م

ارتفاع عدد زوار قطر بنسبة 700 بالمئة العام الجاري

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الوكيل الاخباري- ارتفع عدد زوار قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 700 بالمئة ليبلغ 316 ألف زائر مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

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ووفقا لأرقام حديثة صادرة عن جهاز قطر للسياحة اليوم عبر موقعه الرسمي، تسعى قطر للوصول إلى ستة ملايين زائر سنويا بحلول عام 2030، وتعميق مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لتصل إلى 12 بالمئة بحلول عام 2030.


وأوضحت هيئة قطر للسياحة أن موسم السياحة البحرية حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية بوصول نحو 58 ألف زائر، ورست 18 سفينة سياحية في ميناء الدوحة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري.


وتتوقع الهيئة وصول 12 رحلة بحرية إضافية خلال الفترة القريبة المقبلة بعدما شهد ميناء الدوحة خلال الموسم الحالي تدشين الرحلات الأولى لأربع سفن إلى قطر، فضلا عن وصول 4 سفن فاخرة خلال الموسم الحالي، فيما شهد موسم الرحلات البحرية هذا العام ارتفاعا بعدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي.


كما توقعت الهيئة أن يشهد الموسم السياحي نموا خلال العام المقبل نتيجة الشراكة التي أبرمتها قطر للسياحة مع شركات عالمية لتوفير رحلات بحرية فاخرة جديدة لليخوت الفخمة عبر تقديم برامج لمدة ثمانية أيام.

 

بترا

 




 

 


 

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